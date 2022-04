L1 : Mbappé et Neymar voient triple à Clermont

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Stade Gabriel Montpied

Clermont-PSG 1-6

Buts : Dossou (42e) pour Clermont ; Neymar (6e, 71e sur pen, 83e), Mbappé (19e, 74e, 80e) pour le PSG

Un triplé de Neymar, un autre de Mbappé. Le PSG s'est baladé face à une courageuse mais trop limitée équipe clermontoise qui a craqué sur la fin.

Le PSG démarrait tambour battant d'entrée de jeu. Neymar ouvrait le score sur un but contesté par les Clermontois. Seidu était allongé dans la surface après un contact avec Mbappé. Derrière, Paris accélérait et doublait la mise par Mbappé d'une superbe demi-volée après une action bien pensée par le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Clermont réagissait peu à peu et venait mettre en danger la défense parisienne. Sur un beau mouvement, Khaoui servait Dossou qui marquait dans le but vide pour relancer la rencontre.

2 - Paris are the 1st team with two players scoring a hat-trick in the same game in Ligue 1 (Mbappé & Neymar) since... PSG themselves against Guingamp in January 2019 (Mbappé & Cavani). Prolific. #CF63PSG pic.twitter.com/cnxrSVlxpH — OptaJean (@OptaJean) April 9, 2022

Dynamiques, les Auvergnats restaient dans le coup et mettaient de l'intensité dans leur jeu. Trop même puisque Magnin mettait une belle semelle à Neymar. Toutefois, Zedadka était sanctionné d'un penalty pour un tacle mal-maîtrisé sur Mbappé. Neymar transformait la sentence et le festival commençait. Les buts s'enchaînaient vite. Mbappé prenait de vitesse la défense dans la profondeur pour le quatrième avant d'enrouler à la Thierry Henry à l'entrée de la surface. Enfin, il servait sur un plateau Neymar pour le triplé de son homologue en plus du sien. Paris est toujours plus proche du titre tandis que Clermont reste 17e avec un goal-average bien moins élégant.