L1 : Maracineanu amène une bonne nouvelle à l’OL, le PSG et l’ASSE

Dans : Ligue 1.

A quelques jours de la fin officielle des contrats pour la saison en cours, les clubs étaient toujours coincés sur le plan juridique pour prolonger temporairement leurs joueurs.

L’AS Saint-Etienne, pour la finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, ne pouvaient pas, malgré des accords trouvé, signé un avenant au contrat de leurs joueurs qui arrivaient à terme. Ce jeudi, ce problème est réglé. Le texte élaboré lors du conseil des ministres a été publié et autorise désormais de manière légale les clubs à procéder pour des contrats courts d’une durée de 1 à 2 mois, et ce jusqu’à 6 mois. C'est la Ministre des Sports Roxane Maracineanu qui l'a porté et a fait en sorte que sa publication au journal officiel soit rapidement prise en compte.

« L'article 1er prévoit que la prorogation du contrat de travail à durée déterminée du sportif ou entraîneur professionnel salarié peut être d'une durée maximale de six mois », fait savoir l’ordonnance en question, qui va permettre aux trois clubs cités de régler ces problèmes de taille, puisqu’après le 1er juillet, certains joueurs n’auraient pas pu reprendre le chemin de l’entraînement sans contrat. Pour le PSG, cela va notamment permettre de faire signer pour la fin de la saison des joueurs comme Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico, de nouveau prêté.