L1 : Lille sombre à Montpellier, Caen fait couler Bordeaux

Dans : Ligue 1, LOSC, MHSC, Bordeaux, SMC, ASC, Dijon, ESTAC.

Lors du spectaculaire quatorzième multiplex de la Ligue 1, au cours duquel 13 buts ont été marqués en cinq matchs, Montpellier a enfoncé le LOSC, Bordeaux a coulé à Caen, alors qu'Amiens, Dijon et Troyes se sont donnés de l'air.

Trois jours après le départ de Bielsa, les joueurs du LOSC étaient attendus au tournant sous les ordres de Sacramento. Mais le fameux choc psychologique n'a finalement pas eu lieu puisque les Dogues ont complètement sombré à Montpellier (0-3), à cause d'une première mi-temps catastrophique. Si Lille reste donc avant-dernier, le MHSC de Der Zakarian poursuit sa remontée fantastique à la septième place du championnat avec 20 points.

Juste derrière Caen, qui revient à un point de Nantes et du Top 5 en gagnant un précieux match contre Bordeaux (1-0). Avec un but de Santini, le Stade Malherbe repart donc de l'avant après une période plus compliquée tout en enfonçant de bien tristes Bordelais, désormais treizièmes après un septième match de suite sans victoire...

Dans la course au maintien, Amiens, Dijon et Troyes ont réalisé d’excellentes opérations. Grâce au premier succès de son histoire à Metz (2-0), le club picard, qui reste sur six matchs sans défaite, grimpe dans le Top 10 de la Ligue 1. Vainqueur du SCO à domicile pour la première fois en L1 depuis 1975 (3-0), l'ESTAC remonte à la douzième place avec quatre unités d'avance sur le barragiste Strasbourg. Tout comme le DFCO, qui souffle un bon coup avec sa belle deuxième victoire d'affilée contre Toulouse (3-1). Si Angers (17e avec 14 points) et le TFC (14e avec 16 points) s'approchent dangereusement de la zone rouge, les Grenats du FCM continuent leur descente aux enfers, eux qui réalisent l’un des pires débuts de saison de l'histoire du championnat de France avec quatre petits points empochés après 14 journées...