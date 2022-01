L1 : Lille-Lorient officiellement reporté

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce jeudi, la LFP a officialisé le report du match de la 20e journée de Ligue 1 entre Lorient et Lille.

« Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du FC Lorient testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre le LOSC Lille, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match LOSC Lille / FC Lorient, comptant pour la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 17h. La nouvelle date et l’horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement » a fait savoir la Ligue de Football Professionnel à travers un communiqué officiel. Un autre match de la 20e journée de Ligue 1 est menacé, celui entre Bordeaux et l’OM. Mais pour l’instant, le report n’a pas été acté car mercredi, les Girondins ne comptaient plus -que- 8 cas positifs.