L1 : Lille et Rennes, un nul pas si nul !

Dans : Ligue 1.

Le LOSC accueillait le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1. Un match qui n’a pas vu de vainqueur (1-1).

LOSC-Stade Rennais. C’était la première grosse affiche de cette saison 2020-2021 de Ligue 1. La première période était plutôt calme, et ce, jusqu’à la 35e minute. Sacha Boey était exclu en raison d’un pied trop haut sur Reinildo Mandava. Les Nordistes en profitaient cinq minutes plus tard. Lancé par Xeka dans la profondeur, Jonathan Bamba ajustait Edouard Mendy et ouvrait le score. Mais la supériorité numérique des locaux ne durait pas longtemps. Victime sur le carton rouge rennais, Reinildo Mandava se transformait en tacleur. Il découpait par derrière Raphinha (43e) et était expulsé à son tour. Les changements rennais, réalisés par Julien Stephan à l’heure de jeu, étaient la clé du second acte.

Tout d’abord, Romain del Castillo (66e) voyait son ballon frappé de la tête être stoppé par Sven Botman devant sa ligne. C’est ensuite Eduardo Camavinga qui était tout proche de l’égalisation. Tout seul au second poteau sur corner, il recevait le cuir et l’envoyait au-dessus du but (70e). Mais à force de pousser, le SRFC finissait par trouver la faille. Comme un symbole, le capitaine breton Damien Da Silva, au second poteau, reprenait un ballon dévié par Camavinga sur corner et se jetait pour marquer. Le match était débridé dans le dernier quart d’heure. Auteur d’un petit bijou de frappe puissante, Luiz Araujo croyait délivrer les siens mais la sphère frôlait le poteau (84e). Dans les secondes suivantes, le Rennais formé au LOSC, Martin Terrier, touchait quant à lui le poteau ! Score final : 1-1. Lille s’en sort bien, Rennes pouvait espérer mieux !