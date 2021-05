L1 : Les Verts font tomber l'OM, 5e place en danger !

Dans : Ligue 1.

36e journée de Ligue 1

ASSE - OM : 1-0

But : Nordin (43e) pour Saint-Etienne

Battu par Saint-Etienne (1-0), l’OM ne profite pas de la lourde défaite de Lens contre Lille vendredi soir.

L’OM avait l’occasion de prendre trois points d’avance sur Lens et pour tenter de gagner à Saint-Etienne, Sampaoli faisait des choix offensifs. Luis Henrique était notamment titularisé dans le couloir gauche, au sein d’une défense à cinq. Pas dans le rythme, l’OM concédait cependant l’ouverture du score juste avant la mi-temps par Nordin, qui profitait d’une bourde énorme de Balerdi.

La deuxième mi-temps était beaucoup plus à l’avantage de Marseille, qui se créait de grosses occasions par Payet, Luis Henrique ou encore Milik, Balerdi et Benedetto. Green était chaud, et parvenait à éviter l’égalisation de l’OM. En bon sauveur des Verts, le gardien stéphanois faisait le job jusqu’au bout, permettant ainsi à Saint-Etienne de l’emporter. Marseille reste cependant devant Lens au classement, à égalité de points avec une meilleure différence de deux buts. Rennes, qui compte deux points de retard, aura l’occasion de passer cinquième en cas de victoire ce dimanche face au PSG.