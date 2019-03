L1 : Les préfectures font le calendrier, encore deux matchs décalés

Dans : Ligue 1, Nîmes, ASSE, TFC, MHSC.

La LFP a annoncé ce jeudi le décalage de deux nouveaux matchs. « Sur instruction de la Préfecture de la Loire, la rencontre AS Saint-Etienne / Nîmes Olympique, comptant pour la 30ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement programmée le dimanche 31 mars à 15h00, est reportée et fixée par la commission des compétitions au lundi 1er avril à 20h30 », a fait savoir la Ligue, qui en profite pour expliquer qu’un match plus lointain était déjà repoussé. « Sur instruction de la Préfecture de l’Hérault, la rencontre Montpellier HSC / Toulouse FC, comptant pour la 32ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement programmée le samedi 13 avril à 20h00, est décalée le dimanche 14 avril à 15h00 ».