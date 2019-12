L1 : Les chiffres sont formels, voici le onze de la décennie

Dans : Ligue 1.

En ce dernier jour de l’année 2019, nombreux sont les médias à dévoiler leur onze type de la décennie en Ligue 1. Mais si l’on se fie uniquement aux chiffres, qu’est-ce que cela donne ?

Il suffisait de demander, et Opta l’a fait. Leader mondial des données sportives, la gigantesque base de données a dévoilé son onze-type de la décennie en se fiant uniquement aux index Opta, et en ne choisissant que des joueurs ayant disputé au minimum 100 matchs de Ligue 1. Si la présence de certains joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ou encore Thiago Silva et Marquinhos n'est pas très surprenante, ce onze réserve en revanche quelques surprises.

Au poste de latéral droit, on retrouve notamment Christophe Jallet, qui a évolué au Paris Saint-Germain et à l’Olympique Lyonnais en affichant une belle régularité. Moins régulier mais parfois étincelant, Dimitri Payet figure lui dans cette équipe-type de la décennie si l’on se fie aux chiffres d’Opta, où il forme la paire au milieu de terrain avec le très controversé Marco Verratti. Autre joueur dont la présence peut surprendre : Mathieu Valbuena, qui a divisé les fans de foot français en rejoignant l’Olympique Lyonnais après un long passage à l’Olympique de Marseille. De plus, le joueur titulairsé au poste de latéral gauche va rendre un brin nostalgique les fans du PSG puisqu’il s’agit de Maxwell, assurément le meilleur joueur de l’ère QSI à ce poste.

Le onze de la décennie selon les chiffres d’Opta : Ruffier – Jallet, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell – Verratti, Payet, Valbuena, Di Maria – Ibrahimovic, Mbappé.