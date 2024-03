L1 ‍: Les arbitres inattaquables sur leur salaire

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Si le salaire des joueurs de football fait très souvent débat, ce n'est pas le cas des arbitres, également bien payés, mais largement moins que les principaux acteurs. Le modèle économique de leur rémunération a été dévoilé.

Le rôle de l'arbitre est souvent assez ingrat sur le terrain, en dépit de l'importance capitale qu'il possède. Le journal l'Équipe a enquêté sur le salaire des arbitres, notamment ceux qui officient en Ligue 1, Ligue 2 et sur la scène européenne et internationale. Clément Turpin, arbitre le plus expérimenté en France, est aussi le mieux payé avec un salaire qui avoisine les 260 000 euros bruts à l'année. Il s'agit évidemment du plus haut total pour un arbitre français. Le salaire de l'arbitre de 41 ans devrait probablement encore augmenter cette saison avec l'Euro en Allemagne car l'UEFA compte verser 10 000 euros par rencontre aux principaux arbitres sélectionnés. Mais cette somme reste largement inférieure aux salaires des joueurs ou des entraîneurs. Kylian Mbappé, qui est le joueur le mieux payé de la Ligue 1, touche 6 millions d'euros bruts par mois, c'est plus que n'importe quel autre acteur du championnat français. Ainsi, les arbitres ne sont que très rarement attaqués sur leur rémunération. Celle-ci varie en fonction du nombre de matchs arbitrés et de la nature des compétitions.

Clément Turpin, l'arbitre star de la Ligue 1

La saison passée, Clément Turpin a arbitré 39 rencontres. Chaque mois, il perçoit la somme de 6 894 € en guise d'indemnités de préparation, avec en plus 2 000 € pour être catégorisé comme arbitre élite, un titre honorifique qu'il partage en France seulement avec François Letexier, Benoît Bastien et Stéphanie Frappart. Pour chaque match arbitré en Ligue 1, l'officiel touche 3 214 €, contre 1 680 € en Ligue 2. Concernant l'arbitre VAR, la rémunération est de 1 000 €. Une fonction occupée six fois par Clément Turpin lors de l'exercice 2022/2023. De plus, chaque arbitre reçoit 180 € par jour pour les déplacements qui durent au moins trois jours à chaque fois. Pour les compétitions européennes, la prime peut monter à 5 000 ou 6 000 euros.

Depuis quelques années, le salaire des arbitres a drastiquement augmenté. En 2016, les arbitres élites de l'UEFA percevaient en moyenne 83 000 euros annuels, contre 128 000 € désormais. En moyenne, un arbitre de Ligue 1 gagne environ 165 000 €. Une somme qui augmente considérablement pour celles et ceux qui sont présents au niveau européen. La Ligue de football professionnel (LFP) a versé 17,2 millions d'euros, uniquement pour la rémunération des arbitres. Un chiffre qui peut paraître important mais certains joueurs, comme Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah touchent beaucoup plus, à titre individuel, en seulement quelques semaines.