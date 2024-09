L1 ‍: Lens frustre Rennes à la 96e ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 5e journée

Roazhon Park

Rennes-Lens 1-1

Buts : Kalimuendo (24e sur pen.) pour Rennes, Nzola (90e+6) pour Lens

Lens reste invaincu mais cela n'a pas tenu à grand chose. En effet, Rennes avait bien négocié ce match. Malgré une bonne entame lensoise, les Bretons prenaient vite le contrôle des opérations en mettant une pression forte sur les buts de Samba. L'ouverture du score rennaise arrivait logiquement. Khusanov tapait la cheville de Santamaria en pleine surface. Kalimuendo transformait le penalty pour mettre Rennes devant.

Menés, les Lensois ne mettaient pas une forte pression sur les buts bretons. Néanmoins, Rennes s'endormait et ne faisait jamais le break. Une erreur terrible car, dans les dernières secondes des arrêts de jeu, Mandanda se trouait et Nzola égalisait dans le but vide. Le but était contesté par Rennes mais validé après appel de la VAR. Lens prend un bon point et se classe 4e (9 pts) tandis que Rennes est 7e, deux points derrière les Sang et Or.