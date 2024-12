L1 ‍: Le PSG, grand muet à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Stade Abbé-Deschamps

Auxerre-PSG 0-0

Une semaine après un nul décevant contre Nantes, le PSG a été de nouveau accroché à Auxerre 0-0. Les hommes passent et les problèmes offensifs restent côté parisien.

Critiqué pour sa domination stérile et sa maladresse devant les buts, le PSG devait réagir à Auxerre. Les hommes de Luis Enrique étouffaient Auxerre en première période. Le jeu parisien était plus direct que la semaine passée contre Nantes mais les buts n'arrivaient pas. Ramos testait pourtant les réflexes de Léon d'une belle tête. Fabian Ruiz marquait lui un but mais il était refusé pour un léger hors-jeu de Barcola. A la pause, le PSG était frustré mais encore confiant dans sa capacité à gagner le match.

⌛️ Fin de partie et partage des points entre Auxerrois et Parisiens (0-0).



🔴 ALLEZ PARIS 🔵#AJAPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/z47xCY5d5l — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2024

Malheureusement pour les Parisiens, les occasions continuaient d'être gâchées. Malgré des entrées fréquentes dans la surface de réparation auxerroise, les frappes n'étaient pas cadrées. Quand elles l'étaient, un exceptionnel Donovan Léon était au rendez-vous pour repousser les assauts parisiens. Le portier icaunais réalisait deux arrêts de classe mondiale dans les arrêts de jeu. En plus, Vitinha frappait la barre transversale (69e) comme pour enfoncer le clou de l'impuissance parisienne. Derrière, Auxerre donnait quelques frayeurs à Donnarumma mais ce 0-0 était bien une nouvelle contre-performance du PSG. Le PSG conserve 8 points d'avance en tête de la Ligue 1, Auxerre remonte au 8e rang.