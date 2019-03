L1 : Le PSG est pardonné, l'OM a pris sa fessée !

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Parc des Princes.

PSG - OM : 3-1.

Buts : Mbappé (45e+2), Di Maria (55e, 66e) pour le PSG ; Germain (46e) pour l'OM.

Expulsion : Mandanda (62e) pour l'OM.

Lors du Classique de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois imposé sa loi à l'Olympique de Marseille (3-1).

Ce choc entre les deux rivaux historiques du championnat de France a tenu toutes les promesses, avec des buts et un carton rouge. Au quart d'heure de jeu, Di Maria pensait ouvrir la marque, mais son but était refusé par la VAR pour un hors-jeu (16e). Comme à l'aller, l'homme providentiel se nommait alors Mbappé, le Français marquant d'un tir du droit sur un service de Di Maria à l'issue d'un contre parisien après un corner de l'OM (1-0 à la 45e+2).

Sauf que dès le retour des vestiaires, Germain calmait le Parc en égalisant suite à un bon travail d'Ocampos côté gauche (1-1 à la 46e). Mais le PSG ne tremblait pas longtemps, puisque Di Maria redonnait l'avantage à son équipe d'une magnifique frappe croisée du gauche (2-1 à la 55e). Après l'heure de jeu, Mandanda écopait d'un carton rouge pour avoir détourné le ballon de la main en dehors de sa surface (62e). Marseille subissait ensuite la double peine, vu que Di Maria marquait un doublé sur le coup-franc suivant (3-1 à la 66e). Dans le temps additionnel, Mbappé loupait son penalty face à Pelé (90e+4), mais cela ne changeait rien au résultat final.

Avec ce succès (3-1), le club de la capitale accroît son avance en tête de la L1, le LOSC étant relégué à vingt unités avec un match en plus. L'OM, de son côté, qui ne poursuit donc pas sa série d'invincibilité tout en continuant sa longue période de disette face au PSG, fait une mauvaise opération. Car l'OL, vainqueur contre le MHSC un peu plus tôt dans la journée, a désormais six points d'avance sur le podium.