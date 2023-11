L1 ‍: Le LOSC surpris par Toulouse

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

12e journée de Ligue 1

Clermont - Lorient : 1-0

Metz - Nantes : 3-1

Lille - Toulouse : 1-1

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a été accroché à domicile par une valeureuse équipe de Toulouse. Un résultat assez dommageable pour les Dogues...

Le LOSC avait une très belle opération à réaliser ce dimanche lors de la réception de Toulouse. Les hommes de Paulo Fonseca comptaient en effet profiter des contre-performances de Nice et Monaco pour se rapprocher un peu plus du podium. Si les Dogues pensaient avoir fait le plus dur après l'ouverture du score du prodige Leny Yoro à la 35e minute, c'était sans compter sur le mental des Toulousains. Ces derniers ont puisé dans leurs ressources pour venir égaliser en milieu de seconde période par l'intermédiaire de Thijs Dallinga. Un match nul heureux pour Toulouse au vu de la grosse domination lilloise mais qui affiche un énorme état d'esprit après la belle victoire dans la semaine en Ligue Europa face à Liverpool.

La fin de match s'emballe ! On était très proche d'un deuxième but lillois 😱



Allez les Dogues ⚜️#LOSCTFC 1-1 | 83' pic.twitter.com/piWI3y611Z — LOSC (@losclive) November 12, 2023

Au classement, le LOSC reste quatrième, Toulouse est 14e. Dans les autres rencontres de 15h, Metz a fait une très belle opération dans la lutte pour le maintien en battant Nantes sur le score de 3 buts à 1. Toujours dans le bas du tableau, Clermont a aussi glané trois points très importants contre Lorient. Les Auvergnats restent 19e mais reviennent à 2 longueurs des Merlus, barragistes.