L1 ‍: Le début de la saison prochaine décalé à cause du PSG ‍?

Par Corentin Facy

Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pourrait être décalé en raison de la participation du PSG à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, organisée du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis.

Un seul club de Ligue 1 est qualifié pour l’édition 2025 de la Coupe du monde des clubs de la FIFA nouvelle version, il s’agit sans surprise du Paris Saint-Germain. Et pourtant, malgré la présence d’un seul club français, cette compétition est susceptible de chambouler le calendrier de la Ligue 1 selon les informations de L’Equipe. En raison de la date de fin du Mondial des clubs le 13 juillet, la LFP réfléchit à décaler le coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 1.

Rien n’est encore défini et deux options sont actuellement sur la table selon le site du quotidien national. La première option serait de décaler la totalité de la première journée de Ligue 1 tandis que la seconde possibilité est de décaler uniquement la rencontre du Paris SG et de son adversaire. Le sujet sera sur la table des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel et des présidents de club au début de l’année 2025 et une décision sera prise en tenant également compte du calendrier de la Coupe de France et de la Coupe du monde des sélections en 2026.