L1 : L'OM terminera devant l'OL sans forcer, ce journaliste prend les paris

Dans : Ligue 1, OM, OL, Monaco.

Victorieux de Nice dimanche soir en clôture de la 10e journée, Marseille a conforté sa place dans le haut du classement.

En effet, les Olympiens sont à égalité de points avec Montpellier et n’ont que trois points de retard sur Lille. Mais forcément, Rudi Garcia doit surtout apprécier la courte avance sur Lyon et le fossé creusé avec Monaco, les deux concurrents annoncés en début de saison pour le podium. Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire estime d’ailleurs que les prestations de l’OL et de l’ASM ne sont pas vraiment inquiétantes pour l’OM dans sa quête de podium…

« Malgré un coquet investissement pendant l’été, les prestations de Radonjic et Strootman ont plutôt confirmé les dires de Rudi Garcia : il n’y aura pas besoin d’avoir des meilleurs résultats que la saison dernière pour terminer sur le podium, alors une meilleure équipe, pensez-vous… Le temps donnera raison à celui qui se qualifiait dans nos colonnes en août 2017 comme « l’entraîneur le plus ambitieux de L1 ». Au vu des premières semaines de compétition, des prestations de l’OL et de Monaco, être réaliste suffira à terminer dauphin du PSG » a confié le journaliste du quotidien national, pour qui Marseille pourrait terminer sur le podium sans véritablement forcer cette saison. On demande à voir, quand même.