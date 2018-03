L1 : L'OM repart à Toulouse, Mitroglou en sauveur

Dans : Ligue 1, TFC, OM.

Dans le grand match de la 29e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille est finalement venu à bout du Toulouse FC grâce à un but de Kostas Mitroglou (2-1).

Sous pression de tous les côtés après les succès de Monaco et de Lyon un peu plus tôt dans le week-end, l'OM devait impérativement repartir de l'avant en Ligue 1. Et dans la dynamique de sa belle victoire contre Bilbao en huitième de finale aller de l'Europa League (3-1), Marseille réalisait un bon début de match. Suite à une déviation de la tête de Luiz Gustavo sur un coup-franc tiré par Lopez depuis la droite, Ocampos trompait Lafont du droit au second poteau (0-1 à la 10e). Sauf qu'après cette ouverture du score, le club phocéen baissait le pied, et Mubele en profitait pour égaliser en inscrivant son premier but sous le maillot du TFC (1-1 à la 19e).

Au retour des vestiaires, l'OM subissait les assauts toulousains, mais Mandanda se montrait décisif face à Sanogo (47e, 62e), Imbula (63e) et Mubele (64e). Après avoir fait le dos rond, Marseille repartait de l'avant avec Germain (74e), mais c'est finalement le revenant Mitroglou qui donnait l'avantage à son équipe d'un tir sous la barre après un service de Payet (1-2 à la 79e). Un but qui suffisait au bonheur de l'OM, qui aurait pu se mettre à l'abri sans la double barre de Sarr et de Mitroglou (90e). Grâce à ce précieux succès (2-1), le premier en trois journées, l'OM conforte sa troisième place en Ligue 1 avec 59 points, à quatre unités de Monaco, et cinq longueurs devant l'OL à une semaine de l'Olympico à Marseille. De son côté, Toulouse reste 17e avec un petit point d'avance sur la zone rouge...