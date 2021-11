Saint-Etienne enchaîne à Troyes, match nul fou entre Metz et Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Saint-Étienne a remporté un deuxième succès consécutif sur la pelouse de Troyes 0-1 grâce à un but de Trauco. Les Verts restent toutefois 19e et relégables. Ils devancent Metz qui, dans le match de la peur face à Bordeaux, a arraché un nul 3-3 à dix après avoir été menés 0-2. Bordeaux remonte quand même au 16e rang. Lorient a subit sa troisième défaite de rang à Angers 1-0 occupant la 14e place, Angers remonte à la 6e place. Enfin, Strasbourg et Reims se sont quittés sur le score de 1-1 après une égalisation alsacienne à la 97e minute. Reims est 15e, Strasbourg 7e.

Angers – Lorient 1-0

Metz – Bordeaux 3-3

Strasbourg – Reims 1-1

Troyes – Saint-Étienne 0-1