L1 ‍: L'OM cale face à Strasbourg

18e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

OM - Strasbourg : 1-1.

Buts : Greenwood (68e sur penalty) pour l’OM ; Emegha (23e) pour Strasbourg.

En clôture de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se défaire complètement du Racing Club de Strasbourg (1-1).

Désireux de profiter pleinement des défaites de Monaco ou Nice dans la course au podium, Marseille se devait de battre Strasbourg devant son public. Mais quelques jours seulement après son élimination en Coupe de France, le club phocéen continuait sa dégringolade avec l’ouverture du score du Racing. Sur une ouverture d’Andrey Santos après un bon appel en profondeur, Emegha profitait d’une mésentente entre Balerdi et Brassier pour se retrouver seul face à Rulli et tromper le gardien argentin d’un piqué du droit (0-1 à la 23e). Suite à ce but qui refroidissait tout le Vélodrome, l’OM réagissait avec Cornelius (36e) et Luis Henrique (38e), mais sans réussite jusqu’à la mi-temps.

Après la pause, et des choix forts de Roberto De Zerbi avec les sorties de Cornelius et Maupay dès la reprise de la deuxième période, Greenwood ratait une grosse occasion (47e), puis Petrovic sauvait Strasbourg (64e). Et à force de pousser, les Olympiens faisaient craquer les Alsaciens en obtenant un penalty pour une faute d’Andrey Santos sur le jeune Robinio Vaz (66e). Une offrande sur laquelle Greenwood sautait en transformant sa tentative à ras de terre à droite (1-1 à la 68e). Par la suite, Emegha faisait trembler les supporters marseillais en trouvant le poteau (72e). En fin de match, l’OM tentait de faire la différence pour l’emporter, mais en vain (1-1).

⏱️ 90'+3 | #OMRCSA 1️⃣-1️⃣



Marseillais et Alsaciens se quittent sur un score de parité. L’OM compte désormais 5️⃣ points d’avance sur le 3ème.



🗓️ Prochain rendez-vous à Nice dimanche prochain.

Avec ce match nul, Marseille ne fait pas la meilleure des opérations. Relégué à neuf points du leader parisien invaincu, l’OM dispose quand même de cinq points d’avance sur Lille, son premier poursuivant dans la course au podium. De son côté, le Racing de Liam Rosenior continue sa bonne série et garde son rang dans le ventre mou de la L1, en étant plus proche de l’Europe que de la zone rouge.