L1 : L'OL engrange de la confiance avant le Barça

Dans : Ligue 1, OL, EAG.

Groupama Stadium.

OL - Guingamp : 2-1.

Buts : Terrier (15e) et Fekir (35e) pour l'OL ; Eboa Eboa (21e) pour Guingamp.

Avant son choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais s'est rassuré face à l'En Avant Guingamp (2-1).

Cinq jours après sa défaite à Nice, le groupe rhodanien avait à cœur de prouver que ce revers dans le Sud n'était qu'un accident. Et cela allait bel et bien être le cas ! Suite à un départ canon, et un but refusé pour un hors-jeu de Dembélé (9e), Terrier ouvrait effectivement la marque d'une belle demi-volée du gauche après un arrêt de Caillard (1-0 à la 15e). L'égalisation d'Eboa Eboa de la tête sur un corner de Rebocho (1-1 à la 21e) surprenait tout le monde. Mais Fekir redonnait l'avantage aux siens avec une frappe enroulée en pleine lucarne opposée (2-1 à la 35e). Après la mi-temps, Lyon se faisait peur, mais Lopes veillait finalement au grain (74e, 90e).

Grâce à ce succès (2-1), Lyon conforte sa troisième place en Ligue 1 et revient provisoirement à trois unités du LOSC, qui jouera contre le MHSC dimanche. L'EAG, de son côté, se dirige petit à petit vers une relégation, la lanterne rouge étant à six longueurs de Dijon, le dix-septième.