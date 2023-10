L1 ‍: L'affaire Montpellier-Clermont jugée le 25 octobre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la LFP s'est penchée sur le grave incident intervenu dans le temps additionnel du match Montpellier-Clermont.

Dimanche dernier, alors que le MHSC menait 4-2 à la Mosson et que l'on entrait dans le temps additionnel, un supporter montpelliérain a jeté un énorme pétard vers le gardien de but de Clermont. Le match a été définitivement interrompu, Mory Diaw n'étant pas en mesure de reprendre la rencontre. Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a évoqué le dossier. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 25 octobre, à 18h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport », a précisé le gendarme du football professionnel français. L'auteur des faits, et celui qui lui a fourni le pétard, ont été interpellés par la police et seront jugés.