L1 : José Mourinho reçoit une invitation signée... Raymond Domenech

De passage à Lille pour assister à la rencontre entre les Dogues et Montpellier il y a quelques jours, José Mourinho n’a pas fermé la porte à une aventure dans un club français. « Je peux m’imaginer entraîner en Ligue 1 » avait ainsi confié l’ex-manager de Manchester United. Une perspective qui emballe Raymond Domenech, président du syndicat des entraîneurs professionnels. Interrogé par France-Football, l’ancien sélectionneur des Bleus a expliqué pourquoi la venue du Portugais serait ultra positive pour l’image de la Ligue 1. Cela se tient…

« Mourinho, c’est une plus-value pour le football. Déjà, s’il est intéressé par le football français et la Ligue 1, c’est que le championnat a pris de l’importance. C’est donc positif. Aujourd’hui, il en faut de la personnalité. Les entraîneurs sont devenus incontournables à ce niveau-là. On parle parfois autant d’un club que d’un coach, ce sont eux qui parlent le plus du club, ils sont interviewés tous les jours, sur la sellette tous les jours… Qu’il y ait une autre personnalité, quelqu’un qui apporte quelque chose de différent, ça ne nous gêne pas, au contraire. Plus il y a des compétences, mieux c’est » a lâché un Raymond Domenech qui rêve de voir José Mourinho poser ses valises en France. Reste maintenant à voir quel club sera en mesure de s’aligner sur ses émoluments XXL…