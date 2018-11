L1 : Henry n'y arrive toujours pas, Monaco en grand danger

Dans : Ligue 1, Monaco, Rennes, OGCN, RCSA, Reims, Nîmes, TFC, SMC, Dijon, ASC.

Monaco s'enfonce dans la crise, Rennes, Nîmes et Nice rigolent... Le douzième multiplex de la saison en Ligue 1 a été riche en enseignements.

Décidément, l'arrivée de Thierry Henry sur le banc de Monaco n'a toujours pas provoqué l'effet psychologique escompté. Puisqu'à Reims (0-1), le club de la Principauté chute une nouvelle fois à cause d'une réalisation de Cafaro (24e), dans un match terminé à 10 contre 10, après les expulsions de Romao (49e) et de Pele (71e). L'heure est grave à l'ASM, qui enchaîne donc un quatorzième match de suite sans victoire, un goût que la formation du Rocher n'a plus goûté depuis début août... Monaco reste avant-dernier de la L1, à quatre points du premier non-relégable.

Dans les autres matchs de la soirée, Rennes et Nîmes ont relancé la machine. En faisant tomber Caen pour la première fois de la saison à D'Ornano (1-2), grâce à Hunou (61e) et Sarr (69e), la formation de Lamouchi remonte à la onzième place avec 15 points. Une unité et un rang au-dessus de Nîmes, qui enfonce un Dijon n'ayant marqué que deux points en neuf matchs (4-0), avec notamment un doublé de Bouanga (5e, 65e), pour mettre fin à sa longue disette de neuf matchs sans succès.

Le dernier gagnant du soir est Nice, sachant que la troupe de Vieira enchaîne bien contre le barragiste Amiens (1-0) et s'installe tranquillement dans la première partie de tableau. Enfin, Strasbourg et Toulouse partagent le point du nul (1-1). Un résultat qui ne fait les affaires de personne, vu que le Racing ne gagne pas une quatrième rencontre d'affilée à la Meinau et que le TFC reste sur deux mois sans victoire.