L1 : Delort, Bamba ou Coulibaly, qui sera le joueur du mois d'avril ?

Hommes forts de leurs équipes respectives en avril, Andy Delort (Montpellier), Jonathan Bamba (Lille) et Kalifa Couliably (Nantes) ont été nominés par l’UNFP pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril. Les supporters et observateurs de la Ligue 1 ont jusqu’au 12 mai pour voter et déterminer le successeur de Mario Balotelli, plébiscité en mars.