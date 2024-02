L1 ‍: Da Costa remet Lens sur la route du top 5

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-Lens 0-1

But : Pereira da Costa (48e)

Lens a enchaîné en L1 en l'emportant à Nantes 1-0. Les Sang et Or ont été plus réalistes que les Canaris dans un match très litigieux au niveau de l'arbitrage.

Lens retrouvait une équipe nantaise en crise de résultats en Ligue 1. Les Canaris étaient sans succès depuis 5 matchs. Lens donnait le ton d'entrée avec une frappe de Da Costa sur la barre de Lafont après une minute. Cependant, c'est Nantes qui était plus dangereux sur la suite de la première période. Samba devait s'interposer à plusieurs reprises, contre Kadewere et Mohamed notamment. L'attaquant prêté par l'OL réussissait à tromper le portier lensois (20e) mais son but était refusé pour un hors-jeu très peu évident sur les ralentis proposés.

48' (0-1)



⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗡𝗚 !!! Au terme d'une ressortie de balle parfaite, Facundo Medina sert David Pereira da Costa entre les lignes. Le numéro 10 lensois conclut du pied gauche !



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👇#FCNRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) February 3, 2024

Après le repos, Lens prenait tout de suite les devants. Medina trouvait Pereira Da Costa en profondeur et ce dernier se jouait de la défense nantaise avant d'ajuster Lafont d'une frappe croisée. Le petit portugais se faisait peur quelques minutes plus tard quand Zézé lui donnait une semelle sur les tibias. Le défenseur nantais arrivait les deux pieds décollés mais la VAR ne jugeait pas nécessaire d'intervenir. Nantes n'était pas en mesure de revenir au score. Lens était même proche du 2-0 mais Wahi gâchait trop de munitions devant le but nantais. Lens s'imposait sans trembler 1-0, pour revenir à hauteur de Lille 5e. Nantes, 13e, reste à portée de la zone rouge avec cette 5e défaite en 6 matchs.