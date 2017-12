L1 : Conforama, Castorama, Raquel Garrido se ridiculise (encore)

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG.

Avocate de métier, et ancienne porte-parole du parti de Jean-Luc Mélenchon, poste qu'elle vient de quitter pour uniquement se consacrer à la télévision, puisqu'elle est devenue chroniqueuse de Thierry Ardisson, Raquel Garrido a encore prouvé son sens de la formule...ratée sur Twitter. On s'en souvient, cette dernière, donneuse de leçon devant l'éternel, avait évoqué le PSG lors de l'accident des supporters de Lille à Amiens en lançant un : « J'ai assisté ce soir au match PSGFCGB, évènement qui coûte des millions, tandis qu'à ASCLOSC une tribune s'effondre. Cherchez l'erreur » que personne n'avait compris.

Mais cette fois, Raquel Garrido a voulu faire du social en apportant son soutien au personnel de Castorama, en mêlant à cela la Ligue 1, le chroniqueuse confondant juste Castorama...et Conforama, le vrai sponsor de notre championnat. Rien que cela. En version originale, et via Twitter, cela donne : « En solidarité avec les salariés maltraités, je suis pour que la Ligue 1 se débaptise. Castorama veut son nom sur la championnat des Français ? Qu’il commence par les respecter. #CastoramaHorsdelaLigue1, a d’abord lancé Raquel Garrido, avant d’être rapidement informée qu’elle mélangeait deux marques. Oups. C’est Conforama... Je ne sais pas si je dois supprimer le tweet (ou) le garder pour la postérité. Toutes mes excuses à la communauté Twitter. Heureuse de vous avoir fait rire. Et bon courage aux salariés de Castorama quand même! »