L1 : Classique, le PSG de Mbappé repart de l'OM avec trois points

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Lors du Classique de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer sur le terrain de l'Olympique de Marseille grâce notamment à un but de Mbappé (2-0).

Suite à leurs déconvenues respectives en Coupe d'Europe, l'OM et le PSG avaient à cœur de tout oublier en brillant lors du Classique. Mais au terme d'une première période musclée, marquée par le seul tir cadré de Di Maria stoppé par Strootman sur la ligne (45e), les 22 acteurs rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Après la pause, les Parisiens poussaient avec Di Maria (46e) puis Neymar (56e), mais c'est l'entrant Mbappé qui trouvait le chemin des filets sur son deuxième ballon en gagnant son face-à-face avec Mandanda après avoir pris de vitesse Kamara sur une passe en profondeur de Di Maria (0-1 à la 66e). Suite à cette ouverture du score, les débats s'équilibraient, avec des arrêts de Mandanda (75e, 77e), un poteau d'Amavi (79e), un but refusé à l'OM pour une faute de Strootman (86e)... et une réalisation finale de Draxler, qui climatisait le Vélodrome dans le temps additionnel sur un service de Neymar (0-2 à la 95e).

Avec ce onzième succès de suite en L1 (2-0), le PSG égale donc le record européen de victoires d'affilée en début de saison détenu par le Tottenham de 1960 et garde son avance de huit points sur le LOSC. L'OM, de son côté, qui perd pour la première fois de la saison au Vélodrome et qui n'a plus gagné un Classique depuis 2011, est cinquième avec 19 unités, à trois unités du podium et du MHSC.