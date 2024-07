L1 ‍: Catastrophe en vue, il annonce en exclu le fiasco DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue 1 a donc vendu ses droits à DAZN et BeIN Sports pour 500 millions d'euros. Un pris largement revu à la baisse qui inquiète pas mal les observateurs.

La situation a donc fini par s'arranger ! Après des mois de chaos, la Ligue de Football Professionnel a trouvé un accord avec DAZN et BeIN Sports pour la diffusion de la Ligue 1. DAZN retransmettra 8 rencontres et la chaine qatarie une seule, mais la plus belle affiche ou presque. Cet accord est loin de faire l'unanimité chez les clubs de Ligue 1. Le manque à gagner est en effet énorme et l'avenir incertain. Pour certains, il ne serait pas étonnant de revivre la même chose qu'avec Mediapro, énorme fiasco vécu il y a quelques années. Et ce n'est pas Pierre Rondeau qui dira le contraire.

Un nouveau cataclysme à venir ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MHSC (@mhscofficiel)

Via Slate, l'économiste du sport a en effet émis ses doutes suite à l'accord DAZN-BeIN Sports pour la diffusion de la Ligue 1. « Le modèle économique présenté par DAZN fait peur. Pour huit matchs sur neuf (et même pas la plus belle affiche, une semaine sur deux), en plus des droits de la Ligue des champions féminine et d'autres (maigres) disciplines, comme le championnat de France de basket dès la rentrée ou certains sports de combat, la presse a récemment annoncé une offre mensuelle de 30 à 40 euros par mois. Si l'on rajoute l'offre de beIN Sports, il faudra donc dépenser environ 50 euros par mois pour regarder la Ligue 1 française.

Rappelons qu'en 2020, la chaîne Téléfoot, celle de Mediapro, proposait 80% des matchs, un match de Ligue des Champions par journée et le catalogue Netflix pour 29 euros par mois et n'a jamais dépassé les 400.000 abonnés. Rappelons qu'Amazon, avec Prime Video à 6 euros par mois et son Pass Ligue 1 pour 12,90 euros mensuels, n'a jamais dépassé les 1,8 million d'abonnés. Et là, DAZN et beIN Sports se positionnent pour une cinquantaine d'euros par mois ! Qui y croit sérieusement ? Nous annonçons l'échec et le flop de la chaîne DAZN en France sur les prochaines années. Vous l'aurez lu ici les premiers », a notamment indiqué Pierre Rondeau, convaincu que la LFP est en train de tuer le football français, inconsciente du fait que les fans ne paieront pas les sommes demandées pour l'offre proposée. L'épisode Mediapro n'a donc pas servi de leçon.