L1 ‍: Brest-Strasbourg officiellement reporté

Par Claude Dautel

Le LFP a officialisé ce lundi le report du match de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le RC Strasbourg prévu dimanche prochain. Le stade Francis-Le Blé a été endommagé par la tempête.

Le stade du club breton ayant subi de nombreux dommages lors du passage de la tempête Ciaran, les dirigeants brestois ont demandé le report de la rencontre prévue dimanche prochaine. Et ils ont obtenu gain de cause. « En raison des dégâts causés par la tempête Ciaran, la rencontre Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace, comptant pour la 12e journée de Ligue 1 et initialement programmée le dimanche 12 novembre à 13h00, est reportée à une date ultérieure », indique la Ligue de Football Professionnel qui n'a donc pas fixé la date de cette rencontre, même si la date du mercredi 6 décembre est évoquée.