L1 : Brest freine Lens, pluie de cartons rouges !

Dans : Ligue 1.

33e journée de Ligue 1

Brest - Lens : 1-1

Dijon - Nice : 2-0

Nîmes - Strasbourg : 1-1

Reims - Metz : 0-0

Mis sous pression par les succès de l’OM et de Rennes, Lens a été accroché par le Stade Brestois (1-1) et voit revenir ses poursuivants.

Alors que la lutte pour le titre fait rage, la bataille est également acharnée pour la cinquième place, qui sera probablement qualificative pour l’Europa League en fonction du vainqueur de la Coupe de France. Après les victoires de l’OM et de Rennes ce week-end, Lens était attendu. Et les Sang et Or ont été accrochés par Brest (1-1) dans un match mouvementé avec beaucoup de cartons rouges à la clé. Franck Haise, Steven Fortes et Simon Banza côté lensois et Jean Lucas dans le camp brestois. Même score dans le match très important pour le maintien entre Nîmes et Strasbourg (1-1). Deux autres matchs avec moins d’enjeu étaient au programme : Reims-Metz (0-0) et Dijon-Nice (0-2).