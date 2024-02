L1 ‍: Bamba et Lorient renversent Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 22e journée

Stade : La Meinau

Score : Strasbourg 1-3 Lorient

Buts pour le FC Lorient : Mohamed Bamba (2e, 45e), Julien Ponceau (49e)

But pour le Racing club de Strasbourg : Frédéric Guilbert (51e)

Grâce au tube de l'hiver, Mohamed Bamba, Lorient signe une troisième victoire consécutive en Ligue 1 et réalise la belle opération au tableau. Strasbourg chute à domicile et reste toujours menacé par une descente.

5 - Ils ont plus de buts que de matches en Ligue 1 cette saison :



🔵🔴Kylian Mbappé (21 buts, 20 matches)

🟠Mohamed Bamba (5 buts, 4 matches) 🆕



Clinique. #RCSAFCL pic.twitter.com/A8PiOptm1k — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2024

Il n'a fallu que 2 petites minutes à Mohamed Bamba pour une nouvelle fois, faire trembler les filets. Arrivé cet hiver en provenance de Wolfsberger en Autriche, l'attaquant ivoirien a marqué lors de ses 4 premiers matchs avec les Merlus. Il s'agit du premier joueur depuis Giora Spiegel en 1973 à marquer lors de chacune de ses 4 premières rencontres en Ligue 1. Le facteur X des Bretons s'est même offert un doublé juste avant la pause, sur un centre de Théo Le Bris. Malgré les nombreuses offensives des Strasbourgeois, Yvon Mvogo a été impérial sur sa ligne (20e, 42e, 70e, 93e). Julien Ponceau va finalement marquer son deuxième but de la saison pour porter le score à 3-0, avant que quelques secondes plus tard, Frédéric Guilbert réduise la marque à 1-3.

Malgré l'entrée en jeu du joueur prêté par Chelsea, Andrey Santos, Strasbourg s'incline et reste dixième, avec 25 points. Dilane Bakwa va même écoper d'un carton rouge dans les dernières secondes de la partie. De son côté, Lorient qui a pris 10 points sur 12 revient à 3 unités de son adversaire de l'après-midi et remonte provisoirement à la 13e place, avant de recevoir le FC Nantes lors de la prochaine journée, autre concurrent direct au maintien. Strasbourg qui n'a plus gagné en championnat depuis le 20 décembre dernier, accueillera le Stade Brestois la semaine prochaine.