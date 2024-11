L1 ‍: Auxerre humilie Rennes, Montpellier continue de creuser

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

10e journée de Ligue 1

Auxerre - Stade Rennais : 4-0

Le Havre - Montpellier : 1-0

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse d'Auxerre. Une lourde défaite qui fragilise un peu plus la positon de Julien Stéphan.

Quand rien ne va, rien ne va. Ce dimanche à Auxerre, le Stade Rennais n'aura presque rien réussi. Tout le contraire des Bourguignons, qui ont eux profité d'une réussite totale. En début de rencontre, Arnaud Kalimuendo d'abord a cru ouvrir le score mais l'ancien du PSG a malencontreusement touché le ballon du bras. Quelques minutes plus tard, Auxerre n'a lui pas manqué l'occasion d'en profiter pour planter grâce à un magnifique but de Gaëtan Perrin (27e). Un Gaëtan Perrin qui s'offrira même un doublé (39e) avant la pause pour doucher les Rennais. En seconde période, les Bretons ont rapidement voulu afficher un nouveau visage. Encore une fois, Arnaud Kalimuendo a pensé marquer mais l'attaquant rennais a cette fois vu son but annulé pour cause de... penalty accordé (et transformé par Latine Sinayoko) à Auxerre sur appel de la VAR sur l'action précédente suite à une faute un peu bête de Mikayil Faye. Enfin, en toute fin de rencontre, Auxerre a corsé un peu plus l'addition sur un contre rondement mené et conclu par Ado Onaiwu. Score final de 4 buts à 0 pour Auxerre, qui grimpe à la 10e place. Le Stade Rennais est lui à une inquiétante 13e place.

⏱️ 65' 𝑩𝑼𝑼𝑼𝑼𝑻𝑻𝑻𝑻 !!!! ⚽



Lasso se charge de ce penalty et ça fait 3-0 !!! Quelle dinguerie les amis, quelle dinguerie ! 🤯🥳#TeamAJA #AJASRFC (3-0) pic.twitter.com/jFEmTewfMf — AJ Auxerre (@AJA) November 3, 2024

Dans l'autre rencontre de 17h, Le Havre a crucifié Montpellier dans le choc du bas de tableau entre les deux derniers de Ligue 1. Les Normands pourront remercier Abdoulaye Touré, buteur sur penalty à la 73e minute. Ce succès du Havre permet au HAC, toujours 17e, de rester au contact (1 point) de la place de barragiste occupée par Saint-Etienne.