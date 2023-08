L1 ‍: À dix, Le Havre tient tête à Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1, 3e journée

Stade : Roazhon Park

Score : Stade Rennais 2-2 Le Havre

Buts pour Rennes : Ludovic Blas (10e), Christopher Wooh (24e)

Buts pour Le Havre : Nabil Alioui (40e, 70e)

En l'absence de Jérémy Doku, fraîchement transféré à Manchester City, le Stade Rennais cale à domicile contre Le Havre. Les Bretons ont été repris au score par le HAC, pourtant réduit à dix pendant une demi-heure.

𝗟'𝗘𝗚𝗔𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



A dix, les Ciel&Marine égalisent sur une magnifique frappe enroulée de Nabil Alioui (70e) !!! Qui s'offre donc le doublé !!! Enorme !!!#SRFCHAC | 2⃣-2⃣ pic.twitter.com/pssROTvXfr — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 27, 2023

Rennes avait pourtant bien démarré la rencontre avec le premier but de Blas sous ses nouvelles couleurs puis le break effectué par le défenseur Christopher Wooh. Juste avant la mi-temps, Nabil Alioui trompe Steve Mandanda de la tête et redonne espoir aux Havrais. Malgré l'exclusion de Samuel Grandsir à l'heure de jeu, le Stade Rennais n'a pas été en mesure d'accentuer son avance et a même été repris par la superbe égalisation d'Alioui qui s'offre un doublé pour permettre au promu d'inscrire son deuxième point de la saison en Ligue 1. Desmas s'est interposé devant Blas en fin de match pour éviter la défaite aux siens, alors que Désiré Doué a trouvé le poteau. Rennes cale de nouveau après son nul à Lens et devra se reprendre lors de la prochaine journée contre Brest, tandis que Le Havre accueillera Lorient.