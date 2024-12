« ‍J'ai sauvé le football français ‍», Labrune justifie son salaire

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Dans un long entretien accordé au Parisien, Vincent Labrune fait le point sur le football français. L’actuel président de la LFP justifie également le triplement de son salaire par l’importance des enjeux au moment du deal CVC.

Vincent Labrune est un personnage très clivant dans le paysage footballistique français. Chez les simples observateurs, il ne fait clairement pas l’unanimité. Ou alors, s’il l’a fait, c’est dans le mauvais sens du terme. Chez les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, il a toutefois plus de soutiens. Ces derniers lui ont notamment permis de repartir sur un mandat de quatre ans grâce à sa victoire aux dernières élections (85,67% des voix). Vivement critiqué pour sa gouvernance à la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune paye notamment pour le deal conclu avec CVC et le triplement de son salaire. Dans un récent entretien, il se justifie et se place même en grand sauveur du football français.

« J’ai sauvé le foot français de la plus grave crise de son histoire »

« J’ai plein de défauts hein. Mais on ne va pas m’enlever mon bilan entre 2020 et 2023 : avoir sauvé le foot français de la plus grave crise de son histoire. Je pense être honnête intellectuellement. J’ai l’habitude du chahut médiatique, mais j’ai été l’objet en l’espace d’un an d’attaques d’une violence exceptionnelle. Le triplement de mon salaire ? C’est beaucoup d’argent, que les choses soient très claires. Je comprends que ça puisse choquer. Mais ces sommes sont à la hauteur de l’investissement, des enjeux et des montants levés. Et surtout, c’est la décision du conseil d’administration et de ses membres qui sont souverains », a déclaré Vincent Labrune dans une interview accordée au Parisien.

S’il a réussi à convaincre ses partisans, le président de la LFP est toutefois sujet aux critiques de sa gouvernance par le Sénat dans un récent rapport qui interroge sur les errements de la Ligue, lesquels ont conduit à la baisse des droits TV pour la période 2024-2029.