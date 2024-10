Homophobie ‍: Match perdu, ça fait hurler Mathieu Grégoire

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Journaliste confirmé de L'Equipe, Mathieu Grégoire a réagi brutalement à l'annonce récente du gouvernement dans sa lutte contre l'homophobie. De la politique-spectacle pour le journaliste.

Le gouvernement a annoncé une mesure forte pour lutter contre l’homophobie dans les stades de football de Ligue 1, dans un combat que les instances perdent chaque saison même si les sanctions individuelles se multiplient. Mais à l’issue des derniers matchs du PSG et de l’OM où les supporters des deux camps se sont provoqués, les chants homophobes prononcés notamment par les supporters parisiens ont fait réagir le gouvernement. Celui-ci a indiqué, par le biais de son Ministre des Sports, que si des messages de ce type venaient désormais à se répéter, la Ligue avait le soutien de l’état pour faire arrêter les matchs, et les donner perdants au club qui n’a pas su les faire arrêter, donc le club recevant.

Alors Roxana Maracineanu avait déjà été loin dans le n’importe quoi en 2019 avec l’arrêt des matches (plus annonce speaker) qui pénalisait les équipes essayant modestement de jouer au foot (Nice qui se prend le but de Benedetto à l’Allianz), mais là, on verse dans le paranormal https://t.co/eM1KebGmuQ — Mathieu Grégoire (@Serguei) October 24, 2024

Une mesure très radicale, sachant que sur plus de 60.000 spectateurs, il y a malheureusement toujours quelques fauteurs de trouble, qui vont insulter ou provoquer en dépassant les limites. De là à déboucher sur des matchs perdus à gogo car le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table, cela a le don de faire hurler Mathieu Grégoire. Le journaliste de L’Equipe, correspondant du quotidien sportif à Marseille, s’agace ouvertement de cette « instrumentalisation » du football pour faire de la politique spectacle, et ce d’autant plus que les membres du gouvernement ne sont clairement pas des défenseurs de la cause homosexuelle à ses yeux.

L'instrumentalisation du football l'agace

« Alors Roxana Maracineanu avait déjà été loin dans le n’importe quoi en 2019 avec l’arrêt des matches (plus annonce speaker) qui pénalisait les équipes essayant modestement de jouer au foot (Nice qui se prend le but de Benedetto à l’Allianz), mais là, on verse dans le paranormal. Que nos politiques arrêtent d’instrumentaliser la lutte contre l’homophobie dans le sport, surtout ce gouvernement bien manif pour tous, bien France de 1950 », a dénoncé Mathieu Grégoire, en référence à la présence de nombreux membres des Républicains dans le gouvernement actuel, qui ont tout pour empêcher le mariage pour tous, permettant aux personnes d’un même sexe de s’unir officiellement. L’actuel Ministre des Sports, Gil Avérous, s’était déclaré contre le Mariage pour tous dans un premier temps, avant de changer d’avis, puis de se marier avec un homme en 2024.