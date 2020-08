Foot : Cette nouvelle règle risque de faire tousser

Dans : Ligue 1.

Le « monde d’après » risque de réserver un bon nombre de surprises aux fans de football, mais également aux joueurs à compter de la saison prochaine.

Cela a d’ores et déjà été entériné, il sera possible durant toute la saison prochaine d’effectuer cinq changements par match pour les entraîneurs. Une modification notable des règles du football, qui risque de faire encore plus ressembler le football aux sports américains. Par ailleurs, l’International Board (IFAB), garant des lois du jeu, a fait d’autres annonces au cours des dernières heures. Et cela concerne notamment l’arbitrage puisque dorénavant, l'homme en noir aura la possibilité d'exclure tout joueur qui toussera de façon volontaire en direction d’un joueur adverse, ou d'un officiel, durant un match.

« Comme pour toutes les violations du règlement, l'arbitre devra juger quelle est la vraie nature de cette violation. Si c'est clairement accidentel, l'arbitre n'aura pas à agir, de même que si la toux s'est produite à une distance suffisante de tout autre joueur » explique l’IFAB dans un communiqué. Par ailleurs, la fédération anglaise de football a pris la décision d’appliquer également cette nouvelle règle au monde amateur à compter de la saison prochaine. Décidément, plus rien ne sera comme avant dans cette ère post-Covid, qui pousse carrément l’IFAB a élaboré de nouveaux barèmes de sanctions pour des choses que l’on n’aurait pu imaginer auparavant. Reste maintenant à voir si dans les faits, les arbitres auront besoin de dégainer des cartons pour des toux volontaires de la part de certains joueurs. En espérant ne pas avoir besoin d'en arriver là sur un sujet aussi sensible.