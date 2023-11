Finalement, la LFP va étudier les incidents d'OM-OL

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dimanche dernier, le bus de l'OL a été caillassé dans les rues adjacentes du stade Vélodrome. L'OM semble hors du coup sachant que les évènements ont eu lieu hors de son enceinte. Néanmoins, la commission de discipline de la LFP va s'emparer du dossier.

Est-ce la même chose d'agresser une équipe adverse dans un stade et en dehors ? C'est la question qui donne la migraine aux décideurs du football français depuis dimanche dernier. L'entraîneur de l'OL Fabio Grosso a été sévèrement touché à la tête à cause du caillassage du bus lyonnais par certains marseillais. Les faits ont eu lieu en pleine rue, ce qui devait exempter l'OM de toute responsabilité. Toutefois, peut-on nier le lien entre les agresseurs marseillais et le club phocéen ? La LFP en débattra mercredi en commission de discipline selon les informations de L'Equipe.

L'OM en commission de discipline, espoir mince pour l'OL

Les membres de la commission vont déterminer si l'OM doit être visé par une enquête ou non pour les incidents survenus dimanche soir. Au départ, il n'était pas question de se pencher sur le dossier car les faits ont eu lieu à l'extérieur du stade. Néanmoins, Vincent Labrune a décidé d'appliquer l'article 4 du règlement disciplinaire de la Ligue pour analyser les faits à titre exceptionnel. De quoi donner un mince espoir aux supporters lyonnais que l'OM soit sanctionné.

En effet, mercredi, la LFP communiquera si elle est compétente ou non pour traiter OM-OL. Si elle considère que les incidents ont eu lieu dans une zone suffisamment proche du stade et que l'OM en est responsable, alors elle instruira le dossier en vue de potentiellement punir l'OM. Dans le cas contraire, elle pourrait se déclarer incompétente pour juger des incidents. Selon L'Equipe, c'est cette deuxième tendance qui semble se dessiner pour le moment au grand dam des supporters lyonnais. Dans ce cas-là, le match OM-OL aura lieu le 6 décembre prochain, l'OM serait totalement innocenté et les supporters coupables seraient uniquement entre les mains de la justice.