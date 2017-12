ESTAC-Amiens : Le nouveau scandale de la goal-line technology à Troyes

Dans : Ligue 1, ESTAC, ASC.

Alors que la LFP a validé cette semaine l'assistance vidéo pour l’arbitrage dès la saison prochaine, la goal line technology s'est une nouvelle fois faite remarquer en mal ce samedi soir. Lors du match entre Troyes et Amiens, l'arbitre a été totalement lâché par cet outil toujours aussi peu rassurant.

Sur une tête de Suk (33e), François Letexier a d'abord validé un but... avant de l'annuler définitivement neuf minutes plus tard, la Goal Line Technology montrant que le ballon n'avait pas franchi la ligne, tout en se basant sur un ralenti pris au mauvais moment. Un nouveau couac qui remet clairement en cause l'utilisation de cette technologie en Ligue 1.