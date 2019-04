En pleine gueule de bois, l’OL pourrit sa fin de saison

Dans : Ligue 1, OL, Dijon.

Groupama Stadium

Dijon bat l'Olympique Lyonnais (3-1)

But pour l'OL : Terrier (1ère)

Buts pour Dijon : Saïd (3e, 7e), Rafael (66e, csc)

Quatre jours après son élimination en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a concédé une nouvelle défaite à domicile contre Dijon (1-3) en Ligue 1. Un revers qui risque de faire beaucoup de mal au club rhodanien.

Semaine terrible pour l’Olympique Lyonnais ! Après l’échec aux portes de la finale de la Coupe de France, les Gones ont encore chuté à domicile, cette fois contre la lanterne rouge Dijon qui restait sur 9 matchs sans victoire, dont 8 défaites ! On s’attendait donc à voir une grosse réaction lyonnaise, surtout après l’ouverture du score express de Terrier (1-0, 1ère). Mais cette entame était complètement folle !

Pas le temps de savourer, l’OL concédait immédiatement l’égalisation de Saïd (1-1, 3e). Avant le doublé de l’attaquant dijonnais (1-3, 7e) quasiment dans la foulée, avec pas mal de réussite. Autant dire que ce coup du sort faisait mal aux locaux. Malchanceux, les hommes de Genesio se heurtaient au gardien Runarsson, tout heureux de voir les tentatives de Marcelo et Cornet lui arriver dessus. Ça finira bien par rentrer, pensait-on.

Runarsson était imbattable

Mais non, le rush de Cornet débouchait sur une frappe non cadrée. Tandis que Dembélé voyait le portier bourguignon sortir sa tête sur sa ligne ! Ce n’était vraiment pas le jour des Lyonnais. Mais ça, le Groupama Stadium dégarni s’en moquait et commençait à siffler ses joueurs. Et encore un peu plus après le but contre son camp de Rafael (1-3, 66e). Quelle poisse pour l’OL, qui risque de voir le deuxième Lille prendre 7 longueurs d’avance.