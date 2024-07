Droits TV ‍: Sans Canal+, BeIN refuse tout, mais vraiment tout ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

En interne, les discussions autour des droits TV de la Ligue 1 se poursuivent. BeIN Sports ne veut pas se mouiller en solo, mais la chaine qatarie essaye aussi de contrecarrer les plans de la LFP de faire sans elle.

Poussé par le monde du football à agir pour venir clairement sauver la Ligue 1, BeIN Sports reste insensible à ces appels du pied. La chaine qatarie avait connu des débuts tonitruants en France il y a plus de 10 ans de cela, mais ses investissements ont aussi creusé un déficit énorme que ses dirigeants ont souhaité endiguer ces dernières années. La stratégie mise en place serait alors mise à mal si jamais BeIN venait au chevet du football français, comme le souhaite Vincent Labrune, la Ligue, et même le Président de la République Emmanuel Macron. Mais l’investissement financier est jugé très loin d’être rentable, et le Qatar n’a visiblement pas envie d’être la vache à lait de l’ensemble des clubs tricolores qui ont vraiment cru que tout allait se décanter sans faire le moindre effort.

Droits TV : Canal+ viré par la LFP, la L1 va pleurer comme jamais https://t.co/FB3if072Mp — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2024

La seule solution qui aurait pu fonctionner est celle d’un accord de distribution avec Canal+, qui aurait pris en charge une partie des droits contre un ou deux matchs par journée, et le reste sur BeIN Sports. Mais la chaine de Vincent Bolloré a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de miser sur la Ligue 1, que ce soit comme diffuseur ou comme distributeur. L’Equipe raconte que BeIN s’est rapproché de Canal+ pour tenter de monter un accord de ce type, mais que la réponse de la chaine cryptée a toujours été négative, et ce depuis des mois. Dès lors, la chaine sportive n’a jamais voulu prendre à elle-seule la responsabilité de récupérer l’ensemble des droits de la Ligue 1.

BeIN Sports fait une étrange proposition

Voilà ce qui explique aussi que, malgré l’intérêt pour les droits, BeIN n’est jamais passé à l’action. Mais dans le même temps, l’un de ses hauts responsables, Nasser Al-Khelaïfi en personne, démonte tous les projets annexes, comme celui de DAZN qui est la seule plateforme à avoir misé de l’argent lors de l’appel d’offres puis des discussions de gré à gré (375 ME par an pour huit matchs). Le président du PSG a aussi décrié l’idée d’une chaine montée par la LFP. A moins que BeIN Sports ne la produise, histoire de gagner de l’argent en facturant des prestations à la Ligue, sans prendre le risque d’acheter les droits. Business is business, même pour une société qatarie.