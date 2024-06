Droits TV ‍: Promesse non tenue, Macron abandonne la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Sollicité par le patron de la Fédération Française de Football Philippe Diallo, Emmanuel Macron avait accepté d’apporter son aide dans la recherche d’un diffuseur pour la Ligue 1. Mais depuis, les résultats des élections européennes ont chamboulé le quotidien du Président de la République, désormais incapable de tenir sa promesse.

La situation est grave. A deux mois de la reprise, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. La Ligue de Football Professionnel ne parvient pas à vendre ses droits TV, pas même après avoir revu ses ambitions à la baisse. Par l’intermédiaire de son président Philippe Diallo, la Fédération Française de Football se sent contrainte d’intervenir. « La Fédération est à vos côtés, non pas simplement par le verbe, mais aussi par l'action que j'essaie de mener auprès de tous les interlocuteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient audiovisuels et aussi auprès des partenaires financiers comme CVC », a réagi le patron du foot français mardi lors de la convention de Foot Unis, le syndicat des clubs.

🗣💬 "C'est la première fois qu'on entend parler de la possibilité de faillite. Et on est en plein dans le 'chacun pour sa gueule'. Aucun président de L1 ne parle ! La situation est préoccupante"@DanielRiolo s'inquiète d'un scénario catastrophe pour les droits TV de Ligue 1. pic.twitter.com/yLFH7YKpUv — After Foot RMC (@AfterRMC) June 12, 2024

« Il y a une dernière ligne droite et une négociation difficile, comme on le savait, a-t-il poursuivi. Mais moi je fais confiance à la Ligue et à ses responsables pour faire en sorte que demain notre football soit toujours l'un des plus compétitifs en Europe. » Parmi les interlocuteurs évoqués, Philippe Diallo a sollicité Emmanuel Macron en personne. Le successeur de Noël Le Graët a profité de la visite du Président de la République à Clairefontaine le 3 juin.

Macron a d'autres priorités

A la demande de la Ligue de Football Professionnel, le dirigeant a remis au chef d’Etat un document de travail sur les droits TV, avec l’explication du plan de secours selon lequel l’instance envisage de créer sa chaîne et de la proposer aux opérateurs. Après sa tentative auprès de l’émir du Qatar pour attirer beIN Sports en février dernier, Emmanuel Macron a accepté d’aider à nouveau le foot français. Mais selon L’Equipe, la défaite de son parti aux élections européennes, suivie de la dissolution de l’Assemblée nationale, ont changé ses plans. Autrement dit, la Ligue 1 n’est plus du tout la priorité du Président.