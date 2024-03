Droits TV ‍: Plus personne ne regarde la L1, il panique

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Le football français a toujours autant de mal à trouver un terrain d'entente sur les droits tv pour les prochaines saisons. La LFP peut s'en tirer avec un bon prix, mais la Ligue 1 ne fait quand même pas rêver.

La Ligue 1 ne sait pas encore quels seront ses diffuseurs pour les prochaines saisons. La Ligue de Football Professionnel cherche la meilleure solution et pourrait même faire appel au service de l'Etat et du Qatar pour parvenir à ses fins. Le suspense rester entier, tout comme la somme qui sera dépensée pour acquérir les droits tv. Mais globalement, le football français a du mal à attirer. Pour Cyril Linette, ancien directeur des sports de Canal+ et directeur général du groupe L'Equipe, les raisons sont multiples et l'une d'elles mène... au PSG.

Une Ligue 1 inintéressante, le PSG accusé

Un supporter centenaire honoré au Parc des Princes face au Stade de Reims ! 🏟️✨



Maurice Ejnes, 101 ans, a assisté à l’échauffement des joueurs en bord de terrain ce dimanche 10 mars accompagné de son fils et de sa petite-fille. ❤️💙#PSGSDR pic.twitter.com/m5cemAEqDv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné un avis sans langue de bois sur le sujet. « Quand on vend un produit, il faut savoir de quel produit on parle. La Ligue 1 est surdominée par un club. On connait le champion avant le début de la saison. En sport, ce qui compte, ce sont les émotions et le suspense. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune excitation autour de l'attribution du titre de champion de France. Le produit est moins bon qu'il n'était il y a 10 ou 15 ans quand il y avait un duel. L'essence du sport, c'est la compétition. Ensuite, la Ligue 1 est moins visible qu'avant. Quand on diffusait les matchs sur Canal+, on faisait 2,5 voire 3 millions de téléspectateurs. Les audiences sont morcelées et la Ligue a tourné le dos à son diffuseur principal. Il y a une division de l'audience par 5 ou 10. Qui parle de la Ligue 1 dans les bistros ? Personne. La stratégie des diffuseurs a changé. Les opérateurs se partagent les droits. Mondialement, tout le monde perd de l'argent. La Ligue 1 ne fait pas exception. Ce n'est pas très positif mais la LFP a su retomber sur ses pieds historiquement. Elle est astucieuse, parfois au détriment de sa fidélité et elle bénéficie d'appuis politiques. La relation avec le Qatar aussi on peut imaginer que QSI surpaye pour avoir une solution commune. La situation du foot français reste néanmoins préoccupante », a notamment indiqué Cyril Linette, curieux de savoir comment se terminera cette histoire de droits tv. Après avoir espéré 1 milliard d'euros, Vincent Labrune tablait plus sur un prix estimé entre 500 et 700 millions d'euros, avant que l'état français ne demande un gros coup de pouce de la part de BeIN Sports et du Qatar.