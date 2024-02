Droits TV ‍: Le deal du siècle est signé, la Ligue 1 en rêve

Dans : Ligue 1.

Les semaines passent et on ne connaît pas encore le diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine. En France, on croit toujours qu'un gros deal est possible, alors qu'aux Etats-Unis un coup de tonnerre vient de frapper les droits sportifs.

Tandis que Vincent Labrune tente de convaincre les diffuseurs présents en France de s’offrir les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour un montant record, le président de la Ligue de Football Professionnel a probablement eu un regard attentif à ce qui a été annoncé ces dernières heures aux Etats-Unis. Alors que tout le monde se plaint de devoir empiler les abonnements pour regarder le sport dans notre pays (Canal+, Beinsports, Prime Vidéo, Eurosport, DAZN…), les plus grands diffuseurs américains ont décidé de créer un véritable Netflix du sport à partir du mois de septembre.

Afin de lutter contre l’inflation des droits TV aux USA, ESPN, FOX et Warner Discovery ont signé un accord historique pour que dans quelques mois les amateurs de sport n’aient qu’un abonnement à une plateforme qui diffusera la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la coupe du monde de football, les championnats européens de football, le Nascar, l’UFC et le PGA Tour, rien que ça.

Le vrai Netflix du sport est vraiment né aux Etats-Unis

Cependant, pour l'instant, il manque encore à ce méga deal Amazon, Apple, Comcast, mais surtout Paramount Global, qui a payé fort cher pour des droits sur la NFL notamment. Face à ce futur géant, dont le lancement est annoncé en septembre prochain, les sports vont devoir ruser, car ce regroupement a clairement pour but de stopper l'inflation des droits. Pour rappel, en 2021, la NFL (le football américain) a signé un contrat de onze ans à dix milliards de dollars par saison avec plusieurs diffuseurs. En France et en Europe, rien ne va encore vers un regroupement de plusieurs diffuseurs, mais il ne fait aucun doute que les événements de ces dernières heures aux Etats-Unis doivent faire réfléchir Canal+, DAZN et BeinSports, sachant qu'Eurospot appartient à Warner Discovery qui a signé l'accord. L'heure de la grande révolution a peut-être sonné, mais peut-être un peu trop tard pour une application dès la saison prochaine en Ligue 1.