Droits TV ‍: Laurent Nicollin crache sur Canal+, c'est la guerre

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Face à l’incertitude concernant l’identité de futur diffuseur de la Ligue 1 ainsi que le nouveau montant des droits TV, les clubs français sont paralysés sur le marché des transferts. Laurent Nicollin s’insurge contre Canal + et la situation actuelle déplorable.

C’est le scénario catastrophe que les acteurs du football français redoutaient. La Ligue 1, qui était censée être évaluée à 1 milliard d’euros d’après le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune, n’a toujours pas de diffuseur pour la saison 2024/2025 du championnat. Canal +, partenaire historique de la Ligue 1, semble bouder la ligue. D’autres diffuseurs, comme DAZN ou beIN SPORTS, ne sont pas encore totalement emballés par les propositions des dirigeants de la LFP. Une situation qui est en train d'appauvrir les clubs français et de les paralyser au niveau du mercato estival, en attendant de connaître leur potentiel enveloppe pour dépenser.

Laurent Nicollin, inquiet face à cette situation inédite et rocambolesque, est vivement remonté contre Canal + et son rejet de prendre la diffusion de la Ligue 1. Le président de Montpellier s’est exprimé à ce sujet dans un long entretien accordé au journal L’Équipe.

Le président de Montpellier s'attaque à Canal +

🆕🖌️ 𝙽𝚘𝚞𝚟𝚎𝚊𝚞 𝚕𝚘𝚐𝚘 𝟸𝟺/𝟸𝟻 🎂



𝟓𝟎 𝒂𝒏𝒔 𝒅’𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆

𝑼𝒏 𝒅𝒆𝒎𝒊 𝒔𝒊𝒆̀𝒄𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏



🫶 𝙻’𝚑𝚒𝚜𝚝𝚘𝚒𝚛𝚎 𝚜’𝚎́𝚌𝚛𝚒𝚝 𝚎𝚗𝚜𝚎𝚖𝚋𝚕𝚎 🧡💙 pic.twitter.com/bnBq1diVAs — MHSC (@MontpellierHSC) June 10, 2024

« Apparemment, Canal+ veut tuer le football français. Soit. On prend note. Moi personnellement, je prends note. Si ce n'est pas le tuer, c'est au moins l'affaiblir et lui faire du mal. Dans la vie, quand on se sent lésés par quelque chose, on prend des rendez-vous on discute avec les gens. C'est en discutant que l'on règle les problèmes, pas en mettant la tête sous l'eau de quelqu'un. (...) Je ne suis pas un club qui les intéresse. Ils n'ont jamais eu l'estime ou la décence de discuter avec moi. On est plusieurs clubs comme ça. On aurait pu parler et avancer sur certains sujets. À un moment donné, l'ego et l'amour-propre, dans la vie, on le met dans sa poche et on voit l'avenir. Les gros clubs resteront. S'il faut serrer les dents pendant un an ou deux, on serrera les dents. Pour l'instant, il n'y a donc pas de transferts » a affirmé le président montpelliérain, qui aimerait que Canal + fasse un effort pour ne pas couler le football français et les "petits" clubs. Ce feuilleton risque d'embraser tout l'été.

Une réaction vive du truculent président du MHSC, persuadé que tout est de la faute de Canal+. Pas besoin d'attendre de réponse de la chaine cryptée, qui a déjà fait savoir que cela ne dérangeait personne quand les droits TV étaient surpayés, y compris pendant le terrible doublé Covid et Médiapro. Mais maintenant que plus personne ne veut mettre le milliard, tout mettre sur le dos de Canal+ risque d'être un peu salé.