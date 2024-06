Droits TV ‍: Labrune a trouvé un avocat de 2m18 et 120 kilos

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le président de la LFP focalise toutes les critiques au moment où le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 est dans une impasse totale. Mais Vincent Labrune a tout de même des défenseurs.

L'ancien président de l'Olympique de Marseille a déjà vécu des moments de tempête lorsqu'il était aux commandes du club phocéen, mais c'est cette fois de toute la France que des critiques pleuvent sur Vincent Labrune. Il est vrai que l'absence d'un accord pour la diffusion à la télé du prochain championnat de Ligue 1 fait monter la tension au sein des 18 clubs de Ligue 1, mais également chez leurs supporters. Et l'idée d'une chaîne à 30 euros par mois lancée par la LFP a relancé les critiques et les appels au départ du patron de la Ligue de Football Professionnel. Cependant, ce dernier peut compter sur le soutien d'une grosse majorité des dirigeants de L1 et L2...mais aussi de Frédéric Weis, ancienne légende du basket et désormais consultant sur RMC et Beinsports. Le solide gaillard (2,18m et 120 kilos) estime que plus que jamais, il faut garder Vincent Labrune à son poste, même si c'est faute de mieux.

Le départ de Labrune ? Une erreur pour la Ligue 1

🗣💬 @Bigfredstyle : "C'est un choix par dépit. Plus le temps va avancer, plus tu n'auras pas le choix que de faire confiance à Labrune pour les droits TV. Il ne faut pas craquer maintenant et continuer à travailler dans son sens. Il va devenir l'homme de la situation." pic.twitter.com/ZdzbMoLNjJ — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) June 23, 2024

Dans Les Grandes Gueules du Sport, et contre la totalité des autres intervenants, l'ancien pivot de l'équipe de France a expliqué pourquoi le départ du président de la LFP serait désormais une erreur. « On a entendu que la LFP et les présidents allaient se revoir dans deux ou trois semaines. Et à partir de là, tu te dis que plus le temps passe et plus, tu seras obligé de faire confiance à Labrune car il n’y aura pas d’autres solutions. Au niveau du calendrier, ils seront aux portes du championnat de Ligue 1, les clubs demanderont de l’argent, alors comment tu fais ? Soit tu prends la décision maintenant et effectivement Labrune n’est pas le bon choix, mais plus tu attends et plus ça deviendra le bon choix par dépit. Il a mis sur des rails des choses intéressantes, comme la digitalisation qui est importante. Pour moi, il ne faut pas craquer maintenant, il faut continuer à travailler. Vincent Labrune est celui qui a créé cela. Pour moi, il y a deux choix, soit la LFP fait cette chaîne par elle-même, soit quelqu’un d’autre, comme Beinsports, le fait. Est-il encore l’homme de la situation ? Oui et il le sera de plus en plus », a confié Frédéric Weis contre l'avis général.