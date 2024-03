Droits TV ‍: La Ligue 1 sans Mbappé, la peur est de retour

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le suspense continue concernant le futur diffuseur du championnat de Ligue 1 en France. Et du côté des footballeurs professionnels, certains s'inquiètent après le départ de Mbappé.

Le grand public attend de savoir s'il faudra encore empiler les abonnements pour suivre le feuilleton de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Du côté de la LFP, on laisse fuiter que les négociations avancent bien, même si pour l'instant rien n'est signé et annoncé. Tandis que Beinsports est désormais le favori dans la mesure où le Qatar veut aider notre Championnat, et le PSG en passant, du côté de certains joueurs professionnels, on se demande quand même ce que tout cela va donner après le départ de Kylian Mbappé. Avant de recevoir le Paris Saint-Germain dimanche soir à la Mosson, le gardien de but de Montpellier avoue ne pas être plus rassuré que cela et il craint que la Ligue 1 soit dévalorisée de manière très brutale avec des conséquences très sérieuses pour l'avenir des clubs et des joueurs.

La Ligue 1 en danger sans Mbappé ?

Droits TV : Un coup fumant de TF1, la Ligue 1 pour tous les Français ? https://t.co/GiFLJWCLnK — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2024

Interrogé avant de croiser la route des leaders de la Ligue 1, Benjamin Lecomte estime qu'il ne faut pas se réjouir trop vite du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid au moment où Vincent Labrune négocie les droits TV de notre Championnat. « J’ai un peu peur. On avait Neymar et Messi, là Mbappé. En termes médiatiques, d'attraction, attention ! Si les droits TV n'arrivent pas au niveau de ce que la Ligue espère, le championnat et tous les clubs seront impactés. Cela peut engendrer des problématiques salariales, un effet domino pour les jeunes. Et je veux qu'ils continuent de jouer dans de beaux stades, dans de belles ambiances, avec de grands joueurs. Je n'ai pas envie que cela devienne un championnat éteint », prévient l'expérimenté gardien de but de Montpellier dans des propos relayés par le Midi Libre. Faute d'information en provenance de la LFP, il est impossible de savoir vers quoi fonce la Ligue 1, même si clairement à l'intérêt à l'international pour la L1 sera moindre.