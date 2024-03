Droits TV ‍: La Ligue 1 gratuite, TF1 insiste très fort

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

TF1 ne diffusera pas le Mondial 2026, pas plus que celui 2030, mais la Une n'a pas du tout tourné le dos au football. Et son patron regarde aussi du côté de la Ligue 1 dont les droits sont actuellement en vente.

Face à une offre record de M6, TF1 ne s’est pas livré à une surenchère dans le cadre de l'appel d'offres des droits de diffusion du Mondial 2026 et de celui de 2030, préférant laisser à sa rivale cette compétition majeure qui réalise toujours des audiences énormes. La Une n'a aucun mal à justifier son choix en rappelant que si la Coupe du Monde de football avait un impact énorme, son coût financier était tout aussi colossal au point même de perdre de l'argent. TF1 n'a donc aucun regret de voir M6 s'offrir les meilleurs matchs du prochain Mondial. Un choix fort de la première chaîne d'Europe, pas décidée à se mettre dans le rouge juste pour diffuser une compétition. Comme le rappelle François Pelissier, directeur général adjoint de TF1, c'est bien sa chaîne qui diffusera toutes les rencontres de l'équipe de France jusqu'en 2028, sauf durant le Mondial. Et la Ligue 1 dont l'appel d'offres est en cours ? C'est un autre sujet que le dirigeant n'élude pas.

La Ligue 1 a son rendez-vous, TF1 y tient

Il est évidemment hors de question que TF1 dépense des centaines de millions d'euros par an pour diffuser le Championnat de Ligue 1, mais elle veut tout de même avoir sa part du gâteau afin de donner des images lors de l'émission Téléfoot, le rendez-vous dominical du football pour le grand public. Et François Pelissier d'envoyer un message à Vincent Labrune et à la Ligue de Football Professionnel. « Une stratégie, ce n'est pas d'avoir du sport à tout prix, c'est d'avoir du sport au juste prix. Nous serions très heureux de pouvoir continuer à diffuser des résumés de matches de Ligue 1 du week-end dans Téléfoot. Je pense depuis longtemps que c'est très valorisant pour la L1, pour les clubs, de pouvoir l'exposer gratuitement dans la plus belle émission de foot, la plus puissante, la plus historique et la plus connue », prévient, dans un entretien accordé à L'Equipe, le DG de TF1. Pour rappel, la diffusion des extraits de matchs de Ligue 1 le dimanche matin fait l'objet d'un lot et la Une n'avait pas adressé de proposition à la LFP pour ce lot lors de l'appel d'offres à l'automne 2023.