Droits TV ‍: La Ligue 1 gratuite, le projet est lancé ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A l'heure où cela négocie toujours pour les droits TV, l'offre de DAZN ne fait pas forcément rêver la Ligue, mais le projet de la plateforme britannique a néanmoins de l'ambition, et notamment des offres alléchantes sur le papier pour le téléspectateur.

La fin de saison approche, et le football français ne connait toujours pas son ou ses diffuseurs pour les exercices à venir. Amazon Prime ne semble clairement pas déterminé à mettre autant pour conserver la Ligue 1, et Canal+ a confirmé son désintérêt historique pour le championnat. La donne est donc à la fois simple et complexe, puisque la LFP et son président Vincent Labrune vont devoir essayer de maintenir le train de vie actuel malgré beaucoup d’arguments négatifs. Le fait que la Ligue 1 soit désormais à 18 clubs en est un, le désengagement de Canal+ aussi, le départ des stars du PSG également, tout comme le fait qu’Amazon comme BeIN Sports, appelé à la rescousse pour mettre la main à la poche, perdent de l’argent avec le football.

DAZN et ses abonnements à la carte

Nouveau venu dans les discussions, DAZN entend frapper fort, et avait même effectué une offre pour récupérer l’ensemble des matchs du championnat. Fort d’un accord de diffusion avec Canal+, le Netflix du sport a toutefois proposé un montant très bas, ce qui a empêché le deal de se faire. Néanmoins, la plateforme britannique est toujours offensive, et veut au moins récupérer plusieurs matchs pour se développer en France comme elle le fait dans d’autres pays européens.

Pour monétiser ensuite ces futurs transmissions, DAZN étudie toutes les possibilités, et notamment de diffuser gratuitement des rencontres, afin de faire de grosses audiences et de se rémunérer via des publicités. C’est ce que révèle le magazine Challenge. « La prudence dans la gestion des coûts et l'adaptabilité dans l'offre de services, allant de la diffusion gratuite avec publicité à des abonnements premium, illustrent une stratégie bien rodée visant à séduire un public large sans compromettre la viabilité financière », explique ainsi le magazine, qui dévoile certaines idées en effet étudiées chez DAZN.

La volonté de proposer plusieurs types d’abonnement pour permettre à chacun de s’y retrouver, de la version lourdement impactée par la publicité mais gratuite, à l’abonnement à faible prix mais qui ne permet pas d’avoir toute l’offre à celle plus complète et qui se monte à un tarif plus salé à 20 ou 30 euros par mois en fonction des droits récupérés. Une approche différente de ce qui était proposé jusqu’à alors, mais qui ne satisfait pour le moment pas la LFP, en raison notamment de l’offre financière brut qui est bien inférieure aux attentes.