Droits TV ‍: DAZN veut virer Beinsports et Prime Vidéo de la L1

Par Claude Dautel

Tandis que l'on prête l'intention au Qatar de largement investir sur la Ligue 1 afin de rendre un gros coup de main à la France, mais aussi au PSG, DAZN fait une offre pour avoir les neuf rencontres de chaque soirée de championnat.

Le monde de l'audiovisuel est impitoyable et l'acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 donne lieu à une violente bataille, même si elle est discrète puisque la Ligue de Football Professionnel négocie désormais directement avec les chaînes et les médias intéressés. Il y a quelques jours, en marge d'un dîner à l'Élysée, où Vincent Labrune était convié, il s'est dit que le Qatar allait faire une offre fatale afin de s'offrir les droits du championnat de France et les maintenir à bon niveau. De quoi rendre services aux 18 clubs de Ligue 1, et donc au Paris Saint-Germain. Cependant, la chaîne sportive qatarie a mis de longues années à parvenir à l'équilibre et tout miser sur la Ligue 1 serait synonyme de retour immédiat dans le rouge. C'est pourquoi, selon RMC, il faut aussi tourner son regard vers DAZN.

DAZN veut accélérer pour acheter la Ligue 1

Droits TV : Prime Vidéo va supprimer son Pass Ligue 1 ! https://t.co/r0gykJ1sT7 — Foot01.com (@Foot01_com) March 2, 2024

Même si la chaîne anglaise n'est que peu connue en France, malgré sa diffusion sur MyCanal et sa propre application, elle a déjà fait une offre de 500 millions d'euros pour acquérir la totalité des rencontres du championnat de Ligue 1. Une proposition qui a été refusée par la LFP, mais qui n'a pas mis un terme aux négociations. Afin de faire place nette au sein des diffuseurs, et donc d'éliminer Beinsports et Prime Vidéo de la course à la L1, DAZN pourrait tout de même revenir à la charge avec une offre dépassant celle initiale, précise RMC. Pour l'instant, aucune nouvelle proposition n'a été transmise à Vincent Labrune, mais nos confrères expliquent que du côté du Netflix du sport, on veut rapidement trouver un accord afin de se préparer dans la sérénité avec le recrutement de journalistes, des techniciens, mais également de lancer le recrutement des abonnés. Pour l'instant, la Ligue de Football Professionnel est favorable à une diffusion chez plusieurs diffuseurs afin de gratter le plus d'argent possible, mais DAZN ne désespère pas de tout rafler.