Droits TV ‍: DAZN dans le rouge, Canal+ énervé, angoisse sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La guerre pour les droits TV de la Ligue 1 n'a pas lieu. Les candidats sont frileux ou boitillants, et la Ligue va avoir du mal à faire jouer la surenchère selon un spécialiste du marché économique du football.

L’année 2024 a déjà bien débuté et toujours aucune éclaircie dans le ciel de la Ligue 1 au sujet des futurs droits TV. Vincent Labrune se félicitait presque de l’échec de l’appel d’offres, étant persuadé que la négociation de gré à gré lui permettrait de faire jouer la concurrence pour tirer le meilleur prix du championnat de France, et pourquoi pas atteindre le milliard d’euros tant rêvé. Mais pour le moment, aucune tendance claire ne va pas en ce sens, et le jeu de la concurrence n’est même pas de mise. Canal+ reste en retrait et l’a déjà fait savoir depuis longtemps, DAZN est intéressé mais très loin du prix demandé, tandis qu’Amazon et BeIN espèrent récupérer des miettes en fin de course.

Le football français suspendu à l'avenir de Mbappé

Une situation qui inquiète au plus haut point les spécialistes comme Christophe Bouchet, ancien président de l’OM et ex-membre du conseil d’administration de la Ligue, et qui suit de près les discussions sur les droits TV du football français. « La Ligue de Football cherche à vendre ses droits, et de l’autre côté il y a un diffuseur national important qui est Canal+, qui n’en veut pas. Le match est là. Il faut se rabattre sur d’autres qui le voudraient bien pour le diffuser. La Ligue 1 est un championnat de deuxième zone, ce n’est pas la priorité des plateformes et des diffuseurs internationaux. En plus, on évoque de plus en plus un départ de Mbappé, et cela ne renchérit pas pour la vente des droits TV. On est finalement suspendu à un seul joueur, ce qui est le malheur pour un championnat où il y a quand même 18 clubs », a résumé Christophe Bouchet sur RMC, et pour qui l’éventuel départ de Kylian Mbappé marquerait un réel coup dur pour l’image de la Ligue 1, après ceux de Messi et Neymar l’été dernier.

Il y a tout de même une plateforme qui veut les droits en France et qui semble se préparer à les diffuser. C’est DAZN, dont le profil est tout de même inquiétant avec ses pertes colossales aux yeux de l’ancien dirigeant de l’OM époque Didier Drogba. « Canal+ est fâché fâché et la Ligue 1 à ce prix ne les intéresse plus. Il ne reste qu’en course que DAZN, qui est une entreprise qui perd un milliard d’euros par an. Ce n’est quand même le partenaire idéal pour un deal qui est désormais sur cinq ans. Le problème, c’est qu’ils sont seuls à vraiment vouloir ces droits. La Ligue veut un milliard, et aujourd’hui le championnat vaut entre 500 et 600 millions d’euros, donc on est loin les uns des autres et la partie de poker est là. Aujourd’hui, il n’y a plus de guerre stratégique pour avoir les droits », souligné Christophe Bouchet, pour qui l’époque où Canal+ craignait la concurrence et voulait absolument les droits quitte à les surpayer, est révolue.