Droits TV ‍: Beinsports, une incroyable menace pour les 100ME ‍!

A un peu plus de trois semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, on apprend que Beinsports a proposé un montage financier osé pour aboutir à une offre de 100ME. Les clubs n'avaient pas été prévenus par la LFP.

Plus de dix jours après le supposé accord entre la Ligue de Football Professionnel, DAZN et Beinsports, les amateurs de football ne peuvent toujours pas connaître le prix des abonnements pour suivre la saison de Ligue 1. Et pour cause, à ce jour, rien n'est signé entre les trois interlocuteurs dans ce dossier. Non pas que DAZN refuse de payer les 400 millions d'euros par an promis pour diffuser les huit matchs par journée de Championnat, mais c'est du côté de Beinsports que les regards se tournent. La chaîne sportive qatarienne dirigée par Nasser Al-Khelaifi a en effet promis d'apporter 100 millions d'euros par saison pour un match, mais L'Equipe révèle ce mercredi que cet argent ne sera pas versé directement par le média. En effet, des sponsors venus du Qatar contribueraient à ce montant total, et cela personne ne le savait au moment de faire un choix.

Beinsports veut des sponsors du Qatar en Ligue 1

Nos confrères du quotidien sportif expliquent que du côté de Beinsports, et quelle que soit l'affiche de Ligue 1 proposée chaque journée de Championnat, cela ne vaut pas 100 millions d'euros par an. Ces derniers jours, la Ligue de Football Professionnel, qui n'avait pas évoqué cette possibilité de faire entrer des sponsors qataris lors des différentes réunions ayant abouti à l'accord avec les 18 clubs de Ligue 1, travaille pour convaincre Nasser Al-Khelaifi de faire baisser la part du sponsoring dans ce deal. Du côté des dirigeants des équipes de L1, même si on est forcément surpris de ce revirement, on ne veut surtout pas s'y opposer frontalement et on espère pouvoir tout boucler d'ici au week-end prochain. Car c'est une évidence, avec une première journée de Championnat programmé le week-end du 17-18 août, il serait temps que DAZN et Beinsports sortent enfin une offre.